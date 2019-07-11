Mercedes задымился после ДТП на Парашютной

Машину тушили проезжавшие водители, сотрудник “Водоканала” и работник заправки поблизости.

В Приморском районе Петербурга 11 июля произошла серьезная авария на перекрестке Парашютной и дороги в Каменку. После столкновения машин одну из них пришлось тушить огнетушителями.

На перекрестке столкнулись Mercedes и аварийная машина АСУДД — системы светофоров на перекрестках Петербурга. После аварии Mercedes задымился и водители нескольких машин остановились, чтобы помочь в тушении. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что участникам ДТП помогли даже водитель “Водоканала Санкт-Петербурга” и сотрудник ближайшей заправки Shell. Позже на место приехали сотрудники МЧС Санкт-Петербурга. Точных данных о пострадавших пока нет, и в ГУ МЧС Петербурга пока не раскрывают детали происшествия.

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