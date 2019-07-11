Сантос и Сутормин объяснили выбор номеров

Сантос честно сказал, что главное - это как футболист играет. Фото: "Зенит"

Сантос честно сказал, что главное - это как футболист играет. Фото: "Зенит"

Номер Сутормина занял Смольников, а “шестерку”, которую хотел Сантос, носит Иванович.

Новички “Зенита” Алексей Сутормин и Дуглас Сантос приехали за формой на Невский проспект Санкт-Петербурга 11 июля. Футболисты нанесли свои номера на футболки и оставили росписи на почетной стене официального магазина.

Сутормин рассказал, что привык играть под 19-ым номером, но в “Зените” он занят Смольниковым. Полузащитник решил “перевернуть” его и надеется, что это принесет ему удачу.

Сантос признался, что хотел взять “шестерку”, но под ней играет капитан клуба Петербурга Бранислав Иванович. По его мнению, цифра “три” тоже замечательная, но главное — это все-таки качество игры.

Дуглас Сантос и Алексей Сутормин — пока что первые новички «Зенита» в новом сезоне. Первый матч РПЛ против «Тамбова» пройдет 14 июля в 19:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” может отправить Нобоа в Сочи.