В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований изучило протоколы заседаний Совбеза Украины времен президентства Петра Порошенко.

Сотрудники следственного органа изъяли документы из ситуативной комнаты совещаний Совета безопасности и обороны, которая находится в здании администрации президента, и допросили тех, кто обеспечивал там секретность. Особенно следователей интересовали материалы с совещаний, связанных с планированием военных операций: кто и какие приказы отдавал, кем подписывались секретные документы.

Ранее, в конце мая, секретарь украинского Совбеза Александр Данилюк заявил, что из обысканной вчера комнаты в офисе президента во время смены власти пропали серверы с секретной информацией. Позже выяснилось, что техника для секретной комнаты была арендована на личные деньги Порошенко, и ее вернули арендодателю.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Порошенко обналичил 34 миллиона долларов