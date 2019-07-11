В офисе президента Украины прошли обыски

В офисе президента Украины следствие изучает протоколы времен Петра Порошенко. Фото: wikimedia.org
В офисе президента Украины следствие изучает протоколы времен Петра Порошенко. Фото: wikimedia.org

Государственное бюро расследований изучило протоколы заседаний Совбеза Украины времен президентства Петра Порошенко.

Сотрудники следственного органа изъяли документы из ситуативной комнаты совещаний Совета безопасности и обороны, которая находится в здании администрации президента, и допросили тех, кто обеспечивал там секретность. Особенно следователей интересовали материалы с совещаний, связанных с планированием военных операций: кто и какие приказы отдавал, кем подписывались секретные документы.

Ранее, в конце мая, секретарь украинского Совбеза Александр Данилюк заявил, что из обысканной вчера комнаты в офисе президента во время смены власти пропали серверы с секретной информацией. Позже выяснилось, что техника для секретной комнаты была арендована на личные деньги Порошенко, и ее вернули арендодателю.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Порошенко обналичил 34 миллиона долларов

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