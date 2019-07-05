Порошенко обналичил 34 миллиона долларов

Петр Порошенко. Фото: официальный сайт президента Украины
Петр Порошенко. Фото: официальный сайт президента Украины

Юрист заявил о начале расследования дела в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, который обвиняется в отмывании денег.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало проверку информации о снятии денежных средств в размере 34 млн долларов, которое совершил Порошенко. Отмечается, что деньги были сняты в течение месяца в Международном инвестиционном банке, которые ему принадлежит, пишет РБК.

С ходатайством о заведении уголовного дела обратился в ГБР юрист Андрей Портнов, который был перым замглавы администрации президента при Порошенко.

По словам Портнова, Порошенко с 17 мая по 17 июня снимал в банке деньги в размере 1-2 млн долларов, что в сумме составило 34 млн долларов.

ГБР проводит проверку по факту поступившей информации в связи с делом о продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский говорил по-русски во время выступления в Донбассе.

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