Зеленский говорил по-русски во время выступления в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык во время выступления в городе Краматорске Донецкой области.

Этим действием он продемонстрировал людям, что никто не может запрещать говорить на русском языке в Донбассе. Известно, что большая часть жителей Донецкой области считают русский язык своим родным.

Зеленский заявил, что в последнее время в Донбассе якобы притесняют людей, говорящих на русском. Кто-то даже говорит, что нужно ехать на танках, чтобы всех защищать. Поэтому украинский президент продолжил выступление на русском, дабы больше не было манипуляций по этому поводу.

В результате этих слов в зале поднялся шквал аплодисментов, а Зеленский продолжил выступление на русском языке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Зеленский попросил отпустить украинских моряков на русском языке. Владимир Зеленский призвал отпустить украинских моряков во время выступления, которое транслировали телеканалы. Он обратился к главе России на русском языке.