Зеленский попросил отпустить украинских моряков на русском языке

Президент Украины обратился к Владимиру Путину, напомнив, что у арестованных есть семьи и дети.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Владимир Зеленский призвал отпустить украинских моряков во время выступления, которое транслировали телеканалы. Он обратился к главе России на русском языке.

«У нас у всех есть дети, верните детей родителям»,

— сказал он.

Зеленский также отметил, что глава МИД Павел Климкин не согласовал свои действия с действующим президентом. Он негодовал из-за того, что узнает о решениях ведомства из материалов в интернете. Сам Климкин, комментируя выступление Зеленского, заверил, что ведомство имеет право не обсуждать свои ответы с президентом.

Напоминаем, что глава МИД Украины требовал, чтобы всех украинских моряков отпустили немедленно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Владимир Зеленский объяснил, почему он не помог дрожащей Меркель.