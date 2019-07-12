Метростроевцы получили зарплату спустя два месяца

С должника вызскали денежные средства в полном объеме и перераспределили между взыскателями. Фото: pixabay

С должника вызскали денежные средства в полном объеме и перераспределили между взыскателями. Фото: pixabay

Строителям петербургского метрополитена выплатили заработную плату за май.

Судебные приставы Красногвардейского района взыскали более 13,5 млн рублей задолженности по заработной плате, сообщает в Gazeta.SPb УФССП России по САнкт-Петербургу.

Исполнительные производства о взыскании задолженности по зарплате с ЗАО «Тоннельный отрад-3» находились на взыскании в в Полюстровском ОСП Красногвардейского района УФССП России по Петербургу. В отдел на исполнение поступили 292 удостоверения Комиссии по трудовым спорам на общую сумму 13 млн 616 тыс рублей (заработная плата за май).

С должника взыскали денежные средства в полном объеме и перераспределили между взыскателями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава “СМУ №303” пытался погасить кредиты за счет зарплат рабочих. Новое уголовное дело в отношении главы “СМУ №303” зарегистрировали в Василеостровском районном суде Петербурга. Ему вменяют злоупотребление полномочиями и невыплату заработной платы.