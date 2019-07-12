Террористы получили сроки за планирование крушения «Сапсана» в 2017 году

В результате инцидента, 5 вагонов поезда оказались повреждены, обошлось без жертв. Фото: pixabay
В результате инцидента, 5 вагонов поезда оказались повреждены, обошлось без жертв. Фото: pixabay

Московский окружной военный суд вынес приговор террористам, пытавшимся устроить крушение «Сапсана» летом 2017 года.

Суд счел доказанным, что фигуранты дела, живущие в Санкт-Петербурге, в 2017 году вступили в запрещенную на территории РФ террористическую организацию «Исламское государство». Семь террористов, обвиняемых в совершении теракта, оказались уроженцами Таджикистана, они получили от 15 лет до 21 года колонии строгого режима, сообщает «РИА Новости».

13 июля 2017 года осужденные установили на ж/д путях металлическую конструкцию, в которую врезался скоростной электропоезд «Сапсан», ехавший в Петербург из Москвы. В результате инцидента, 5 вагонов поезда оказались повреждены, обошлось без жертв. Нанесенный ущерб был оценен в 55 млн рублей.

Вину признал лишь один осужденный, еще один признал частично. Остальные отрицали все обвинения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец пойдет под суд за хранение 600 гр наркотиков.

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