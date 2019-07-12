Актера Тимура Ефременкова оштрафовали в аэропорту Краснодара из-за дебоша

Суд оштрафовал Тимура Ефременкова, сыгравшего Александра Овечкина в фильме «Чемпионы», на 500 рублей за мелкое хулиганство в краснодарском аэропорту.

В ночь на пятницу 12 июля правоохранительные органы забрали в отделение Ефременкова, который оскорблял и ругался с сотрудниками службы авиационной безопасности, сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на представителя Советского районного суда Краснодара.

Позже актер выложил в Instagram видео, на котором он продолжает оскорблять сотрудников аэропорта Краснодара и заявляет, что во время досмотра сотрудники аэропорта обнаружили у него подозрительный брелок.

В отношении Ефременкова составили протокол об административном нарушении по статье «Мелкое хулиганство».

Тимур Ефременков снялся в более чем 70 российских фильмах. В том числе и в фильме Дмитрия Дюжева «Чемпионы», где он сыграл роль хоккеиста Александра Овечкина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что умер актер, сыгравший агента Z в фильме «Люди в черном».