На Кировском заводе запущены в производство тракторы нового поколения

На Кировском заводе запустили в серию новый трактор К-7.

В пятницу, 12 июля, «Петербургский тракторный завод», входящий в группу «Кировский завод», запустил в производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов «Кировец К-7».

Новая платформа модельной линейки К-7 значительно улучшена по всем направлениям. Трансмиссионной группой были объединены новые усиленные ведущие мосты Т-400 и автоматизированную коробку передач Т5. На «Кировцах» будет современное поколение системы управления «Командопост», защищающее трансмиссию от ошибочных действий оператора.

Тракторы оснащены колесами с шинами увеличенного диаметра, это позволит работать с более тяжелыми агрегатами, а также поспособствует повышению урожайности. Также, у трактора появился новый дизайн.

Врио губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что компания вложила 4 млрд рублей на развитие производства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Кировский завод заплатит 100 тысяч рублей за нарушения.