Крупная Prisma открылась у Красного моста

Сейчас в Петербурге работают 14 торговых точек, но компания хочет удвоить это число.

В здании универмага Au Pont Rouge — “У Красного моста” — на наб. Мойки появился крупнейший в центре Петербурга магазин Prisma. Площадь супермаркета составляет 800 м2.

В магазине запустили систему навигации на нескольких языках, сообщили в компании, и добавили кассы самообслуживания. Общий ассортимент товаров достигает цифры в 9 тысяч позиций.

Финская компания хочет удвоить число магазинов в Санкт-Петербурге. Сейчас в Петербурге работают 14 торговых точек ритейлера. Первый магазин открылся в 2008 году на площади Александра Невского. В магазинах работают около 1200 человек. В Финляндии при этом у компании есть более 64 торговых точек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что средний чек в магазинах Петербурга снизился в июне.