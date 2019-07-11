Средний чек петербуржцев за июнь уменьшился на 3,4%

Россияне продолжают экономить. Фото: Pixabay
Россияне продолжают экономить. Фото: Pixabay

Средний чек россиянина за один поход в магазин в среднем по стране увеличился в июне на три рубля по сравнению с майским показателем.

По данным исследования, которое провел холдинг «Ромир», в среднем в июне жители России тратили по 556 рублей за один поход в магазин. В мае средний чек составлял 553 рубля, что на 0,5% меньше.

Майский чек, в свою очередь, по сравнению с апрельским уменьшился на 0,7%, а июньский — вырос. При этом, величина среднего чека во втором квартале текущего года остается весьма стабильной. Это свидетельствует о том, что россияне продолжают экономить.

В Санкт-Петербурге средний чек уменьшишься на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В Москве такая же ситуация — уменьшился на 1,8% и теперь составляет 706 рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что работодатели предлагают россиянам среднюю зарплату в 41 тысячу рублей.

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