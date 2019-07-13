С Байконура запустили ракету «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ»

На космодроме Байконур запустили ракету-носитель «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ».

Запуск ракеты «Протон-М» несколько раз переносился. Изначально планировалось провести его 21 июня, но испытания показали, что на космической лаборатории присутствуют отклонения в работе источников тока, после чего запуск был перенесен на 12 июля, но специалисты нашли проблемы в работе аккумулятора «Спекра-РГ». Окончательно провести запуск ракет решили 13 июля, в резервный день.

Запуск ракеты состоялся в 15:31 по МСК. После сброса трех ступеней носителя и головного обтекателя, включился разгонный блок, который должен доставить космическую обсерваторию в точку Лагранжа, которая находится в 1,5 млн км от Земли через три месяца.

Основная задача обсерватории — изучение объектов Вселенной и составление карты, на которой находятся объекты, излучающие волны космического диапазона.

Прямая трансляция запуска велась на официальном сайте «Роскосмоса».

Видео: Роскосмос ТВ

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