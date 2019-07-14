Налимов сыграет за СКА, а Просветов отправляется в “Сочи”

Налимов - бронзовый призер ЮЧМ. Фото: СКА
Налимов - бронзовый призер ЮЧМ. Фото: СКА

Хоккейный клуб Санкт-Петербурга начнет сезон еще и с новым вратарем.

СКА и “Сочи” поменялись вратарями. В Петербург приедет Иван Налимов, а на юг отправляется Иван Просветов, сообщили в клубе 13 июля.

Налимову 25 лет, он родился в Новокузнецке. До роста в 2 м вратарю не хватает всего 4 см. Он уже успел поиграть за “Сибирь”, “Адмирал” и “Салавата Юлаева”. Получил бронзу в составе молодежной сборной России на чемпионате мира в 2014 году, а впервые выступил на нем в 2012 году, когда ему было 18 лет.

Хоккейный клуб Санкт-Петербурга начнет сезон не только с новым вратарем, но и тренером: Илью Воробьева заменил Алексей Кудашов. Первая игра СКА намечена на 2 сентября, петербуржцы встретятся с “Металлургом” на выезде.

Ранее Gazeta.SPb опубликовала график игр СКА на грядущий сезон.

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