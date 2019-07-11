СКА опубликовал график игр нового сезона

Петербургский клуб начнет сентябрь с выездного матча против “Металлурга”.

Хоккейный клуб Петербурга СКА опубликовал календарь игр грядущего сезона — все вместе, а также график домашних и выездных матчей.

Регулярный чемпионат 2019/2010 откроет выездной матч с “Металлургом” 2 сентября. При этом первый домашний матч СКА проведет только 10 числа первого осеннего месяца против Сибири. Со своим основным соперником ЦСКА петербуржцы встретятся 13 сентября у себя дома. Матчи расписаны вплоть до 25 февраля, когда хоккеистам петербурга придется играть с армейцами в Москве.

Напомним, СКА начнет сезон с новым главным тренером: Илья Воробьев уходит с поста, а его место занимает Алексей Кудашов, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. В прошедшем сезоне Кубка Гагарина СКА смог дойти до полуфинала, но проиграл ЦСКА.