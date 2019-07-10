Кудашов меняет Воробьева на посту главного тренера СКА и сборной РФ

Сборная с Воробьевым взяла третье место на ЧМ-2019, а СКА дошел до ½ финала кубка Гагарина.

Алексей Кудашов меняет Илью Воробьева на должности главного тренера ХК СКА Санкт-Петербурга. Тренерскую команду пополнит Игорь Ефимов.

Остальных тренеров решили оставить на своих местах. О назначении Кудашова, который до этого занимался исключительно атакой СКА, сообщили в федерации российского хоккея 10 июля. Кудашов при этом занял и пост главного тренера сборной РФ, который тоже принадлежал Воробьеву.

Илья Воробьев начинал карьеру хоккеиста в Германии, завершил карьеру в 2010 году в возрасте 35 лет. В 2018 году он начал тренировать одновременно и СКА, и сборную России. Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четверти финала, СКА выбыл в ½ кубка Гагарина, а в 2019 году сборная взяла третье место на ЧМ-2019.

Кудашов всегда играл только в СССР и РФ, закончил карьеру игрока в 2012 году. Тренировал ХК “Локомотив” до назначения, команда дошла до финала Западной конференции в сезоне 2016/2017.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Ткачев подписал договор со СКА.