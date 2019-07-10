Ткачёв подписал контракт со СКА на два года

Нападающий Владимир Ткачев подписал двухлетний контракт со СКА. Об этом петербургский хоккейный клуб официально объявил в Twitter.

«Владимир Ткачев возвращается в СКА!», — сообщили «армейцы».

Контракт с 23-летним форвардом продлится до конца сезона-2020/21. Права на него СКА получил в результате обмена с «Салаватом Юлаевым». Туда перешел нападающий Никита Сошников.

Владимир Ткачев родился в октябре 1995 года. Рост его составляет 178 сантиметров, вес — 74 килограмма. В нынешнем сезоне хоккеист выступал в составе «Салавата Юлаева». Форвард отметился девятью шайбами и 27 результативными передачами в 63 матчах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что защитник СКА Патрик Херсли продолжит карьеру в «Спартаке». В московский клуб он перешел после трех сезонов в составе петербургского клуба. Срок его контракта со СКА истек 30 апреля 2019 года.