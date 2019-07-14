Петиция за спасение Ленинградского зоопарка набрала свыше 20 тысяч подписей

Бывший сотрудник уверен, что дирекция превращает зоопарк в развлекательное заведение.

Бывший сотрудник Ленинградского зоопарка Игорь Мальцев создал в Интернете петицию за спасение животных учреждения. Активисты уверены, что директор ГУП Петербурга Ирина Скиба превращает зоопарк в “развлекательное коммерческое предприятие”.

Автор петиции на Change.org отметил, что из зоопарка исчезло значительное число животных: ядовитые змеи, зубры, яки, зебры, антилопы, сократилось число волков, медведей, жирафов. Это происходит в том числе из-за плохого технического обеспечения зоопарка и сокращения расходов на персонал, уверен активист.

Инициатор петиции требует визита независимой комиссии в зоопарк Петербурга. Она должна провести проверку финансово-хозяйственной деятельности зоопарка, ход ремонта. Директора должны привлечь к ответственности, если нарушения вскроются, а после ее увольнения должен появиться новый директор, уверен активист.

Сейчас на 14 июля петицию подписали свыше 20 тысяч человек.

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