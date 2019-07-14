Женщину с кровоизлиянием в мозг привезли в Петербург вертолетом

За полгода в Ленобласти эвакуировали 111 человек с помощью санавиации. Фото: "Елизаветинская больница"

За полгода в Ленобласти эвакуировали 111 человек с помощью санавиации. Фото: "Елизаветинская больница"

Врачи Елизаветинской больницы встретили пациентку из Выборга на вертолетной площадке.

Пациентку Выборгской больницы с кровотечением головного мозга перевезли в Петербург вертолетом. С помощью оборудования Елизаветинской больницы состояние женщины удалось стабилизировать, сообщили Gazeta.SPb в больнице 14 июля.

У женщины диагностировали субарахноидальное кровотечение мозга, без интенсивной терапии женщина могла остаться инвалидом. Причиной стал разрыв аневризмы артерии головного мозга.

Вертолет сел на площадку Елизаветинской больницы Петербурга, где уже ждали врачи-реаниматологи и нейрохирурги. Ее отвезли в отделение нейрохирургии со всем необходимым оборудованием.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что санитарные вертолеты Ленобласти начнут летать чаще. За полгода в Ленобласти эвакуировали 111 человек с помощью санавиации.