Справедливый курс — 22 рубля за доллар

Бигмаки в России почти в 3 раза дешевле, чем в Америке. Фото: pixabay.com

Бигмаки в России почти в 3 раза дешевле, чем в Америке. Фото: pixabay.com

Опубликован индекс бигмака, согласно которому самой недооцененной валютой в мире оказался российский рубль. Такая же картина наблюдалась и полгода назад.

Журнал Economist с 1986 года рассчитывает индекс бигмака на основе теории о паритете покупательной способности. Реальный курс валют сравнивается на примере цены на бургер из McDonald’s в разных странах. Продаваемый повсеместно бигмак в исследовании выступает универсальным слепком экономики каждой страны. В нем есть хлеб, сыр, мясо и овощи, которые в разных странах стоят по-разному из-за стоимости рабочей силы, цены аренды, сырья и т.п.

Итак, в США бигмак сейчас стоит $5,74, а в России — 130 рублей. Курс российского Центробанка на эти выходные — 63,02 рубля за доллар. То есть российский бигмак стоит чуть больше двух долларов. Таким образом, справедливый курс российской рубля — 22,65 рубля за один доллар.

Наиболее справедливый курс по отношению к доллару имеют шведская крона, канадский доллар, норвежская крона и израильский шекель. Евро, главный конкурент доллара, с начала года упал в цене. Бигмак в еврозоне на 19% дешевле, чем в Соединенных Штатах, полгода назад он был дешевле на 17%. Единственной валютой, которая переоценена по отношению к доллару, оказался швейцарский франк. В Цюрихе бигмак стоит 6,5 франка, или $6,6 доллара, что делает франк на 14% дороже доллара, чем должно быть, согласно теории паритета покупательной способности.

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