Фальшивомонетчик бежал, отстреливаясь от полиции

На Рижской преступник открыл стрелял по полицейским. Фото: pixabay.com

На Рижской преступник открыл стрелял по полицейским. Фото: pixabay.com

Сегодня в половине третьего дня сотрудники экономической полиции пытались задержать на Рижской улице фальшивомонетчика, расплатившегося поддельной купюрой.

Преступник попытался бежать, отстреливаясь от полиции. К счастью, он промахнулся. Фальшивомонетчик запрыгнул на заднее сидение припаркованного «фольксвагена» с водителем, и машина скрылась.

Полицейские успели запомнить номер машины и впоследствии выяснили, что водитель никак не был связан с преступником. 55-летний водитель провез фальшивомонетчика около 200 метров и высадил. Личность подозреваемого устанавливается, полиция ведет его розыск.

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