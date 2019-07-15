На кассах магазинов можно будет снимать наличные

На территории России планируется расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов.

На данный момент такую возможность уже опробовали жители удаленных населенных пунктов в некоторых российских регионах. Первыми к новой программе подключится сеть магазинов «Пятерочка», об этом сообщает газета «Известия». Отмечается, что для получения наличных на кассе, необходимо будет совершить покупку в этом магазине.

В начале весны текущего года «Сбербанк» сообщил о появлении новой услуги «Покупка с выдачей», по которой при оплате товара с помощью банковской карты, появится возможность снять наличные деньги.

Также, в 2018 году эта идея была поддержана Федеральной антимонопольной службой России. По мнению специалистов, несмотря на использование безналичных денег, она будет востребована.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сбербанк намерен инвестировать в рыбопромышленную отрасль России. Речь в том числе идет и о строительстве рыбопромысловых судов.