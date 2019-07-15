Бортко призвал конкурентов Беглова не участвовать в выборах

Депутат Госдумы, кандидат от КПРФ в губернаторы Санкт-Петербурга Владимир Бортко подверг критике решение Горизбиркома об открытии «дачных избирательных участков и призвал конкурентов Беглова снять свои кандидатуры с выборов.

Владимир Бортко раскритиковал решение ГИК об открытии «дачных» избирательных участков в Ленобласти и Псковской области. По его словам, открытие подобных избирательных участков сделано для того, чтобы у комиссий был шанс сфальсифицировать результаты, об этом Владимир Бортко заявил на митинге КПРФ против фальсификаций на выборах.

«Вы знаете, где выборы состоятся? Во Пскове. На даче и во Пскове. Фальсификации готовятся уже сейчас», — отметил Бортко.

Бортко призывал всех кандидатов, конкурирующих с врио губернатора Александром Бегловым Михаила Амосова и Надежду Тихонову объединиться и снять свои кандидатуры с выборов в муниципальные кандидаты, если правительство не откажется от идеи создать избирательные участки в населенных пунктах Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, Беглов хочет участвовать в предвыборных дебатах.