Беглов хочет участвовать в предвыборных дебатах

Пользователей соцсетей поддержали намерение врио губернатора Петербурга.

Александр Беглов заявил, что поучаствует в предвыборных дебатах, которые должны состояться до выборов губернатора Санкт-Петербурга. Врио губернатора хочет открыто рассказать о своем видении будущего Петербурга, о чем сообщил на странице в соцсети “ВКонтакте” 12 июля.

Врио запустил в соцсети опрос для посетителей страницы и подписчиков: участникам предлагается выбрать, считают ли они разумной идею врио. Пока что 90% из 1743 человек высказались за участие Беглова в дебатах.

Выборы назначены на 8 сентября, соперниками Беглова являются Владимир Бортко, Михаил Амосов и Надежда Тихонова. Александр Беглов является членом партии “Единая Россия”, но идет на выборы самовыдвиженцем.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов обвинил в вырубке Муринского парка Батанова, Бондаренко и Линченко.