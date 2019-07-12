Беглов хочет участвовать в предвыборных дебатах

Дата дебатов пока неизвестна. Фото: https://vk.com/a_beglov
Дата дебатов пока неизвестна. Фото: https://vk.com/a_beglov

Пользователей соцсетей поддержали намерение врио губернатора Петербурга.

Александр Беглов заявил, что поучаствует в предвыборных дебатах, которые должны состояться до выборов губернатора Санкт-Петербурга. Врио губернатора хочет открыто рассказать о своем видении будущего Петербурга, о чем сообщил на странице в соцсети “ВКонтакте” 12 июля.

Врио запустил в соцсети опрос для посетителей страницы и подписчиков: участникам предлагается выбрать, считают ли они разумной идею врио. Пока что 90% из 1743 человек высказались за участие Беглова в дебатах.

Выборы назначены на 8 сентября, соперниками Беглова являются Владимир Бортко, Михаил Амосов и Надежда Тихонова. Александр Беглов является членом партии “Единая Россия”, но идет на выборы самовыдвиженцем.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов обвинил в вырубке Муринского парка Батанова, Бондаренко и Линченко.

беглов выборы губернатор дебаты новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов хочет участвовать в предвыборных дебатах
В Пулково нашли радиоактивные часы
Мемориальная доска Алферову может появиться в Петербурге после указа Путина
Беглов возложил вину за вырубку Муринского парка на вице-губернаторов
На Кировском заводе запущены в производство тракторы нового поколения
Водитель, из-за которого заживо сгорели люди, сядет на 8 лет
В Ленобласти на выходных похолодает до +1 градуса
В Выборгском районе пьяная мать забила сына до смерти из-за игры на компьютере