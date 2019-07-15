В Петербурге стартуют фестивали, посвященные Лермонтову и Маяковскому

Сразу два литературных фестиваля открываются в Петербурге 15 июля. Они посвящены поэтам Михаилу Лермонтову и Владимиру Маяковскому.

Фестиваль «Маяковский-фест» пройдет в библиотеки имени Маяковского с 15 по 19 июля. В этом году он приурочен к 100-летию «Окон РОСТа» — серии плакатов, созданных советскими поэтами и художниками.

В программе — лекции о шрифтах, сторителлинге и визуальной поэтике советского плаката, а также презентация книги «Бумажный Вертов / целлулоидный Маяковский».

Одновременно с этим в Центральной библиотеке имени Лермонтова стартует Lermontov_Fest ― 2019. Он посвящен Году театра в России и 205-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.

Библиотека проведет показы видеоверсий известных постановок по произведениям поэта и покажет редкие ленты из архивов кинокомпаний о жизни Лермонтова и его современников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Гатчине пройдет международный фестиваль «Ночь света».