В Колпино мужчина избил 16-летнюю девушку за отказ в знакомстве

Недавно, 12 июля, 63-летний мужчина у дома 12 по Бульвару Трудящихся в городе Колпино в Санкт-Петербурге предложил 16-летней девушке познакомиться, но получил отказ.

В связи с этим он стал вести себя агрессивно и ударил кулаком девушку два раза в голову, после чего скрылся с места происшествия. Очевидцы сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место.

Пострадавшая смогла описать внешность нападавшего и указала направление, в котором он скрылся. По «горячим» следам мужчину удалось задержать, сообщили Gazeta.SPb в УВО войск Росгвардии России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Отец несовершеннолетней пострадавшей подал заявление в отделение полиции. Девушку обратилась в травмпункт.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборге 20-летний мужчина ударил девушку гвоздем за отказ в знакомстве.