Старые матрасы заполнили лестничную клетку дома на Ленской

Жители Красногвардейского района Петербурга жалуются на соседей-мигрантов.

Жители дома на Ленской улице бьют тревогу из-за старых матрасов, которые соседи свалили на лестничной площадке. Петербуржцы винят в свалке в парадной мигрантов, которые решили обновить обстановку в квартире.

На лестничной площадке лежат старые матрасы и белье. Дворник — тоже мигрант, как утверждают жители Красногвардейского района Петербурга — почему-то решил перенести старые постельные принадлежности от мусоропровода, где они лежали, под двери жителей дома. Теперь граждане боятся, что к ним домой заползут клопы из старых матрасов. При этом из квартиры даже нельзя выйти с коляской — она не проезжает из-за сваленных вещей. Договориться с мигрантами у петербуржцев пока не получается.

Пользователи социальных сетей считают, что по этому случаю уже можно обращаться в полицию.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что за неделю с улиц Петербурга убрали свыше 350 т мусора.