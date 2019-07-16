Деревенские дети умнее городских

Загрязнения окружающей среды начинают воздействовать на формирование детей еще до их рождения. Фото: pixabay.com

Загрязнения окружающей среды начинают воздействовать на формирование детей еще до их рождения. Фото: pixabay.com

Американские ученые назвали в качестве причины плохую экологию городов.

Дети из сельской местности показывают более высокий интеллект, чем те, что выросли в городах, считают американские ученые из Калифорнийского университета. Причиной этого называют экологию.

Эксперты заявили, что экологические факторы играют ключевую роль в интеллектуальных способностях детей. Воздух в городах загрязнен мелкодисперсными частицами, к примеру РМ10, которые плохо влияют на рост ребенка. Загрязнения окружающей среды начинают воздействовать на формирование детей еще до их рождения.

Ученые признают, что объяснение не является исчерпывающим и продолжат выяснять, почему деревенские дети показали лучшие результаты в их тестах, чем городские.

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