Whitesnake отметили 40-летие в Петербурге

Дэвид Ковердейл — бессменный фронтмен Whitesnake и экс-солист Deep Purple. Фото: vk.com
Дэвид Ковердейл — бессменный фронтмен Whitesnake и экс-солист Deep Purple. Фото: vk.com

Вчера в Петербург прилетел солист Deep Purple и Whitesnake Дэвид Ковердейл вместе с женой. Вечером в «Октябрьском» прошел концерт Whitesnake в честь 40-летнего юбилея группы.

Легендарный американо-британский рокер и его супруга успели посетить Эрмитаж и осмотреть Исаакиевский собор, после чего отправились в БКЗ «Октябрьский». Это был третий концерт Whitesnake в Петербурге, в 2005 и 2011 годах группа выступала в Ледовом дворце. Поклонники в соцсетях отмечают, что «Октябрьский» в очередной раз подтвердил, что не годится для рок-концертов. В зале не предусмотрены стоячие места, и охранники постоянно пытались усадить фанатов, покуда Ковердейл со сцены не положил спорам конец. «Ну раз вы так хотите стоять — стойте!» — сказал он.

Концерт удался на славу. Коллектив представил публике пластинку Flesh & Blood. После новых композиций прозвучали старые добрые хиты. Музыканты Whitesnake, несмотря на усталость, уделили внимание поклонникам, раздавали автографы и даже давали себя потрогать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что американский рэпер Дензел Карри отменил концерт в Петербурге и попросил прощения

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