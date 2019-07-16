Меркель и Санду прослушали гимны стран сидя

Ангела Меркель. Фото: Википедия
Ангела Меркель. Фото: Википедия

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду решили не вставать, когда звучали гимны стран. По слухам, причиной этого стало здоровье Меркель.

Меркель и Санду 16 июля прослушали гимны стран перед переговорами в Берлине, сидя. Трансляцию встречи вел немецкий телеканал n-tv.

Изменения протоколов официального мероприятия с участием Меркель происходят уже второй раз. Предположительно, это происходит из-за приступов дрожи, которые накрывают немецкого канцлера, когда ей приходится долго стоять на ногах.

Первый приступ дрожи произошел у Меркель 18 июня в Берлине во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем это повторилось на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Меркель свое состояние объяснила сильным обезвоживанием. Канцлер подчеркнула, что стремится заботиться о своем здоровье.

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