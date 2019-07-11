Меркель прокомментировала дрожь и возраст

Канцлер Германии сидела во время гимна Дании на встрече с премьером.

Ангела Меркель сидя прослушала гимн Дании при встрече с премьер-министром страны Метте Фредериксеном. Протокол поменяли специально по желанию канцлера.

Меркель заверила, что понимает, какая ответственность лежит на ее плечах и делает все, что необходимо для сохранения здоровья. Канцлер подчеркнула, что стремится заботиться о себе не только как важная государственная персона, но и как человек.

Приступы дрожи у Меркель случались трижды за последний месяц — в первый раз на встрече с президентом Украины Зеленским 18 июня. На следующей неделе канцлер отпразднует 65 лет: она заявила, что с возрастом люди становятся опытнее, а это хорошо.

Ангела Меркель заняла пост федерального канцлера в 2005 году, является первой и единственной женщиной-канцлером Германии. Стоит отметить, что Меркель на 2 года младше Путина.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Меркель в третий раз затрясло на публике.