Меркель зартясло на публике в третий раз за месяц

Здоровье Ангелы Меркель вызывает опасения. Фото: wikimedia.org
Здоровье Ангелы Меркель вызывает опасения. Фото: wikimedia.org

Сегодня у канцлера ФРГ Ангелы Меркель снова был приступ дрожи на официальном мероприятии. В этот раз она принимала в Берлине премьер-министра Финляндии Антти Ринне.

Впервые приступ крупной дрожи застал Меркель 18 июня во время визита в Германию президента Украины Владимира Зеленского. Ее состояние во время исполнения государственных гимнов вызвало беспокойство у окружающих, но никто из присутствующих не осмелился нарушить протокол и проявить участие к канцлеру. Впоследствии Зеленского спрашивали, отчего он не помог Меркель.

Сама Ангела Меркель объяснила свое состояние сильным обезвоживанием — в Берлине тогда стояла адская жара. Она сказала, что выпила воды, и ей полегчало.

27 июня ситуация повторилась на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда ей уже предложили стакан воды, но канцлер от него отказалась. Представители немецкого кабинета министров тогда уверяли общественность, что здоровье Меркель в полном порядке.

Кроме того, Меркель и сама сообщала, что она чувствует себя хорошо.

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