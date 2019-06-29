Меркель рассказала о своём здоровье

Ангела Меркель. Фото: ru.wikipedia.org
Ангела Меркель. Фото: ru.wikipedia.org

Канцлер Германии Ангела Меркель в последнее время пугает общественность видимыми нарушениями в состоянии здоровья.

Ангела Меркель ответила на вопрос о своем самочувствии на полях саммита «большой двадцатки», который проходит в городе Осака в Японии. Канцлер Германии дала комментарий относительно недавних приступов сильной дрожи.

Она сообщила, что со здоровьем у неё всё в порядке. Однако Меркель не уточнила. Обращалась ли к врачу, передает издание РИА Новости.

На сегодняшней встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путином Меркель выглядела вполне бодро.

Ранее на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня и во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера у Меркель наблюдалась сильная дрожь.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на саммите G20 Владимир Путин помог Ангеле Меркель найти своё место.

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