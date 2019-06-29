Путин помог Меркель найти своё место

Сегодня, 29 июня, прошла встреча, на которой присутствовали президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель сверила с российским лидером часы, а после этого направилась к месту, чтобы сесть. Однако она пошла не в ту сторону, на что Владимир Путин отреагировал, подсказав канцлеру Германии место и пригласил её присесть с другой стороны.

В последнее время Меркель дважды была замечена в приступах сильной дрожи. Первый раз это случилось 18 июня в ходе встречи в президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй — совсем недавно, 27 июня, на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

При этом, Ангела Меркель говорит о хорошем самочувствии и на здоровье не жалуется.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ангела Меркель выглядела бодро во время недавней встречи с Владимиром Путиным.