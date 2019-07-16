Ревнивого петербуржца осудили за страдания и сломанный телефон девушки

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор по делу Беслана Шигалугова. Его признали виновным по статье «самоуправство».

Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы условно, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Суд установил, что Шигалутов 20 мая 2019 года в приступе ревности захотел прочитать переписку своей девушки М. Он силой завладел телефоном, повалив М. на кровать, чем причинил её физическую боль и моральные страдания.

После он схватил вазу и бросил в девушку, осколок от которой порезал её ногу.

Своими действиями Шигалутов нарушил права М. на личную неприкосновенность, достоинство личности и тайну переписки, уточняет пресс-служба. Помимо этого, он причинил ей имущественный вред в размере 20 тыс. рублей.

С предъявленным ему обвинением мужчина согласился.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 63-летний мужчина избил в Колпино 16-летнюю девушку, когда она отказалась с ним знакомиться.