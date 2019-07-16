В Пулково после шести лет в федеральном розыске задержали женщину

В петербургском аэропорту Пулково остановили 51-летнюю женщину. Она более шести лет находилась в федеральном розыске.

Женщину подозревают в незаконной розничной продаже алкоголя и спиртосодержащей продукции на территории Петроградского района Петербурга, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Злоумышленница была обнаружена транспортными полицейскими и передана инициатору розыска. Скрываться от органов дознания ей удавалось более шести лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 24-летнюю студентку театрального вуза подозревают в краже брендовых часов стоимостью 100 тыс. рублей. По версии следствия, девушка украла их в аэропорту Пулково в зоне вылета авиарейса в Москву. Владелец часов положил их в лоток для вещей, а, когда решил забрать, обнаружил пропажу. Юной актрисе грозит до пяти лет лишения свободы.