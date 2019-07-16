В Пулково после шести лет в федеральном розыске задержали женщину

В Пулково задержали подозреваемую. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
В Пулково задержали подозреваемую. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В петербургском аэропорту Пулково остановили 51-летнюю женщину. Она более шести лет находилась в федеральном розыске.

Женщину подозревают в незаконной розничной продаже алкоголя и спиртосодержащей продукции на территории Петроградского района Петербурга, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Злоумышленница была обнаружена транспортными полицейскими и передана инициатору розыска. Скрываться от органов дознания ей удавалось более шести лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 24-летнюю студентку театрального вуза подозревают в краже брендовых часов стоимостью 100 тыс. рублей. По версии следствия, девушка украла их в аэропорту Пулково в зоне вылета авиарейса в Москву. Владелец часов положил их в лоток для вещей, а, когда решил забрать, обнаружил пропажу. Юной актрисе грозит до пяти лет лишения свободы.

мвд незаконный оборот алкоголя новости спб пулково федеральный розыск
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суды Петербурга зарегистрировали 46 исков к ИКМО
В Пулково после шести лет в федеральном розыске задержали женщину
Подозреваемому в убийстве сторожа в Тосно предъявили обвинение
Пулково прекратил сброс сточных вод в реку Новую
Россияне не могут подать заявления в ЗАГС из-за сбоя в системе
В Сочи улетевшая крыша с кафе ранила пассажира поезда «Адлер — ...
Троллейбус №40 на три дня изменит маршрут по вечерам
Уголовное дело замглавы МО «Народный» Соловьева ушло в суд