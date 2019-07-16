Глава МВД Италии заподзрил украинцев в подготовке покушения

Маттео Сальвини. Фото: Википедия
Маттео Сальвини. Фото: Википедия

Вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о том, что ему поступали угрозы жизни от украинцев.

Данное заявление политик сделал во вторник, 16 июля, в эфире новостного канала Rai News 24.

Маттео Сальвини рассказал, что угрозы жизни он получает ежедневно, однако сотрудники спецслужб смогли идентифицировать группу украинцев, которые замышляли покушение. Он отметил, что благодаря обращению в правоохранительные органы удалось обнаружить арсенал боевого оружия, который был конфискован у крайне правой организации на севере страны.

Полиция устанавливает, каким образом обнаруженное оружие незамеченным могло попасть на территорию Италии. Сальвини подчеркнул, что ничего плохого украинцам он не делал.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Кремле прокомментировали идею конфисковать имущество коррупционеров.

италия Маттео Сальвини украина
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