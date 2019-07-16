В Кремле прокомментировали идею конфисковать имущество коррупционеров

Кремль пока не принял решение относительно инициативы главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Ранее он предложил конфисковать имущество коррупционеров.
У Кремля отсутствует какая-либо позиция на этот счет, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, здесь нужна экспертная проработка — это первое. Каких-либо решений на этот счет не принималось, это второе», — приводит слова Пескова РИА Новости.
Методы борьбы с коррупцией, как подчеркнул Песков, постоянно совершенствуются.
Напомним, Александр Бастрыкин в интервью газете «Известия» предложил новый метод борьбы с коррупцией. Он считает, что у коррупционеров необходимо конфисковать имущество. Помимо этого, Быстрыкин предложил наделить следователей полномочиями получать доступ к банковской тайне во время следственных проверок.
Ранее сообщалось, что борьбу с коррупцией в Петербурге назвали одной из важнейших задач.