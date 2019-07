Сексуальное возбуждение у мужчин и женщин в мозге отражается одинаково

Специалисты из Германии исследовали вопрос процесса сексуального возбуждения на уровне головного мозга.

Оказывается, что вне зависимости от пола человека зрительные стимулы, которые возбуждают системы головного мозга, провоцируют активность одинаковых зон. Об этом пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Сексуальное влечение на уровне активации отделов головного мозга зависит от конкретного характера зрительных стимуляторов, но вовсе не от половой принадлежности. Также зависит от сексуальной ориентации человека.

Несмотря на анатомические отличия мужчин и женщин, возбуждение «в голове» происходит идентично. Это было доказано учеными в ходе эксперимента, где добровольцам показывали возбуждающие материалы и проводили анализ активности их мыслительных органов при помощи МРТ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые сравнили посещение сауны с тренировкой.