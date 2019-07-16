Ученые сравнили посещение сауны с тренировкой

Группа ученых из Университета Галле-Виттенбург вместе со специалистами из Берлинского медицинского центра проанализировали влияние сауны на человека.

Ученые-медики провели исследование, в результате чего было установлено, что частое посещение сауны оказывает положительное влияние на человеческий организм.

В одном из ряда экспериментов было задействовано 19 добровольцев. Отмечено, что нахождение в сауне способствует повышению артериального давления, учащению пульса и сердцебиения.

Ученые сравнили частое посещение сауны с физическими нагрузками. Однако тем, кто желает похудеть, не стоит надеяться на сауну, так как в процессе посещения из организма только выходит вода.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые назвали место, в котором жировые отложения помогают здоровью.