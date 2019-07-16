Ученые назвали место, в котором жировые отложения помогают здоровью

В исследовании, которое проводилось группой американских специалистов из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, участвовали пожилые женщины с нормальным весом.

Наблюдение длилось 18 лет. В исследовании ученые отслеживали состояние здоровья 2683 женщин в менопаузе с нормальным индексом массы тела. На момент начала эксперимента ни у одной из них не было сердечно-сосудистых заболеваний, к концу было зафиксировано 202 случая и 105 первых инсультов.

При чем женщины с высоким процентом жира на талии страдали от инсультов чаще. Однако у женщин, которые имели жировые отложения на бедрах, на 40% снижался риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Причины такой закономерности на данный момент ученым неясна.

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