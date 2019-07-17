Краневиттер покинет “Зенит”, так ничего и не забив

Краневиттер заявил, что не выходил на поле уже 10 матчей подряд. Фото: "Зенит"

Краневиттер заявил, что не выходил на поле уже 10 матчей подряд. Фото: "Зенит"

Аргентинец пожаловался, что ему не дают игрового времени.

Число аргентинцев в футбольном клубе “Зенита” Санкт-Петербурга может сократиться на одного. Матиас Краневиттер хочет уйти в другой клуб, но пока не знает в какой.

Полузащитник объяснил в эфире радиостанции La Oral Deportiva, что решение покинуть Петербург продиктовано тем, что его почти не выпускают на поле. Краневиттер пожаловался, что не играл 10 матчей подряд — и ему уже неважно, за кого выступать.

Клуб Санкт-Петербурга заплатил за трансфер 26-летнего полузащитника (тогда — 24-летнего) 8 млн евро в 2017-ом году. Контракт Краневиттера с “Зенитом” рассчитан на 4 года. Полузащитник провел за “Зенит” 48 матчей, но не забил в них ничего. После игры с “Тамбовом” главный тренер Сергей Семак признал, что аргентинец даже не попал в заявку на РПЛ, и сейчас клуб подыскивает ему новое место.

До “Зенита” Краневиттер успел поиграть в испанской “Севилье” и “Ривер Плейт” Аргентины. При этом он выступает за национальную сборную с 2015 года — едва ли у него возникнут проблемы с трудоустройством.

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