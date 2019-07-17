Узбек в Купчино зарезал брата строительным ножом

Вчера под утро в полицию Фрунзенского района поступил сигнал от медиков. В НИИ им. Джанелидзе в тяжелом состоянии привезли 28-летнего гражданина Узбекистана.

С.Г. Янбаев был увезен скорой от дома №5 по Малой Бухарестской улице. Он поступил в больницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в области сердца в настолько тяжелом состоянии, что опрашивать его было не представлялось возможным.

Позже полиция задержала старшего брата пострадавшего, 38-летнего узбекского гражданина Х.Г. Янбаева. Он был изобличен в том, что ночью во вторник распивал спиртное вместе с младшим братом в нежилом помещении дома №118/3 по Бухарестской улице. Около трех часов ночи браться поссорились, и младший получил от старшего удар в грудь строительным ножом.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Мера пресечения Х.Г. Янбаеву будет избрана после того, как его брат придет в себя, и полицейские смогут его допросить.

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