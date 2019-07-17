Транспортный ИЛ-76 сел в Жуковском из-за неисправности

Сегодня в 10:17 в аэропорту «Жуковский» под Москвой успешно приземлился транспортный ИЛ-76, который собирался лететь в Иркутск, но вернулся из-за отказа гидросистемы.
Перед этим самолет долго кружил, вырабатывая топливо перед внеплановой посадкой. На борту самолета, по предварительным данным, находилось 13 человек. В результате происшествия никто не пострадал.
В случае отказа гидросистемы существующий регламент предписывает борту вернуться к точке взлета или же садиться на ближайший аэропорт, даже если никакой угрозы для полета неисправность не представляет. На борту ИЛ-76 сегодня сработал датчик вентиляции салона. Сейчас самолет проверяют специалисты.
Самолет принадлежит одному из силовых ведомств, сообщают РИА «Новости».