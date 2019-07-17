Транспортный ИЛ-76 сел в Жуковском из-за неисправности

Тяжелые транспортные самолеты ИЛ-76 верой и правдой служат с 1971 года. Фото: wikimedia.org
Тяжелые транспортные самолеты ИЛ-76 верой и правдой служат с 1971 года. Фото: wikimedia.org

Сегодня в 10:17 в аэропорту «Жуковский» под Москвой успешно приземлился транспортный ИЛ-76, который собирался лететь в Иркутск, но вернулся из-за отказа гидросистемы.

Перед этим самолет долго кружил, вырабатывая топливо перед внеплановой посадкой. На борту самолета, по предварительным данным, находилось 13 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

В случае отказа гидросистемы существующий регламент предписывает борту вернуться к точке взлета или же садиться на ближайший аэропорт, даже если никакой угрозы для полета неисправность не представляет. На борту ИЛ-76 сегодня сработал датчик вентиляции салона. Сейчас самолет проверяют специалисты.

Самолет принадлежит одному из силовых ведомств, сообщают РИА «Новости».

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