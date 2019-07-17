Вокруг Ленинградского зоопарка разгорается скандал

Администрация учреждения Петербурга отвергла все обвинения бывшего сотрудника.

Ленинградский зоопарк ответил на петицию, которая появилась на сайте Change.org: бывший сотрудник зоопарка Игорь Мальцев потребовал проверки деятельности учреждения независимой комиссией. В зоопарке заявили, что “глубоко оскорблены” и готовят иск в суд по статье о клевете. Ни одно из заявление бывшего сотрудника не соответствуют действительности.

Петиция появилась на сайте в 2017 году, но сейчас на 17 июля набрала почти 27 тысяч подписей. Ее автор считает, что зоопарк превращают в “увеселительное заведение” по инициативе директора Ирины Скибы. Бывший сотрудник уверен, что зоопарк лишился множества животных из-за плохого финансирования и не проведенной вовремя реконструкции.

В зоопарке заявили Gazeta.SPb, что уволенный в 2005 году Игорь Мальцев не представил объективных данных и доказательств своим обвинениям в адрес зоопарка. В зоопарке на пяти страницах изложили комментарии по поводу претензий Мальцева. В ответ на обвинения по превращению зоопарка в увеселительное заведение, там заявили, что, к примеру, число пищевых точек на территории зоопарка уменьшилось, а новые вольеры для животных сделаны согласно общемировым стандартам. Финансовые отчеты, которых требует Мальцев, не публикуются ни одним из зоопарков мира, поэтому это не делает и Ленинградский зоопарк.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о петиции о спасении Ленинградского зоопарка.