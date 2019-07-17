Как выбрать арбуз и чем опасна ягода с белыми семечками

В преддверии арбузного сезона Роскачество опубликовало советы для покупателей, как им выбрать плод так, чтобы не разочароваться.Просмотреть (откроется в новом окне)

Во-первых, эксперты заметили, что лучшие по качеству арбузы продаются на продуктовых рынках и ярмарках, в то время как в супермаркеты обычно дешевле, но низкого качества. О спелости арбуза может рассказать звук. Если вы постучали по арбузу, и он отозвался гулким, чуть вибрирующим звуком, то его можно брать. Перезревшие плоды звучат глухо, а еще зеленые арбузы, наоборот, слишком звонко.

Специалисты Роскачества напоминают, что арбуз не должен быть побитым и треснувшим. Кожица спелого арбуза скорее матовая, незрелые ягоды сильнее блестят. На том месте, где арбуз соприкасался с землей, должно быть ярко-желтое пятно, чем оно ярче, тем лучше, это значит, что арбуз снят с бахчи вовремя. На цвет кожуры и форму плода эксперты советуют внимания не обращать — сейчас появилось много самых разнообразных сортов. Кроме того, сухой хвостик, вопреки расхожему мнению, никак не характеризует спелость ягоды. Он может как успеть высохнуть до момента продажи, так и остаться сочным. Также в Роскачестве не советуют сжимать арбуз, чтобы услышать треск. Каждый арбуз может издать этот звук лишь единожды и, скорее всего, это уже произошло при его транспортировке.

Эксперты напомнили, что покупатель имеет право потребовать документацию на товар и призвали не стесняться спрашивать ее у продавцов арбузов.

Однако если вы принесли арбуз домой, разрезали его и увидели в нем много белых семечек, то будьте осторожны: такая особенность появляется от удобрения арбузов нитратами. Минеральные удобрения такого эффекта не дают. Если же у арбуза внутри очень много белых и желтых прожилок, то это, скорее всего, свидетельство переизбытка азотных удобрений.

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