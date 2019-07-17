Баскетбольный «Зенит» подпишет контракт с Понкрашов

Чемпион Европы по баскетболу Антон Понкрашов может пополнить состав петербургского «Зенита». Официально информация пока не подтверждена.

«Антон Понкрашов подпишет контракт с «Зенитом» сроком на один сезон», — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее баскетболист выступал в составе казанского УНИКСа. Клуб Понкрашов покинул по окончанию контракта в конце прошлого сезона.

В сезоне-2018/19 он провел 25 матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В среднем за игру баскетболист набирал 6,7 очка.

Панкрашов — чемпион Европы 2007 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года. Медаль он завоевал в составе российской сборной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что баскетболисты «Зенита» стали участниками Евролиги. Петербургский клуб получил wild card – приглашение, которое позволяет принять им участие в турнире.