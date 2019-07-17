Власти Петербурга выделят 183 млн рублей на развитие единой карты петербуржца

На данный момент в состав ЕКП входят следующие приложения: платежное, транспортное, идентификационное и электронная подпись. Фото: edinaya-karta-spb.ru

На данный момент в состав ЕКП входят следующие приложения: платежное, транспортное, идентификационное и электронная подпись. Фото: edinaya-karta-spb.ru

Смольный направит более 183 миллионов рублей на развитие системы «Единая карта петербуржца». 17 июля был объявлен конкурс на проект развития ЕКП, начальная цена контракта составляет 183,1 млн рублей.Об этом свидетельствуют данные портала государственных закупок.

Проект развития ЕКП предполагает модернизацию системы карты, чтобы ее держатели могли получать информацию о бонусных программах и программах лояльности торгово-сервисных предприятий, создание электронного каталога партнеров в виде списка и геометок на интерактивной карте, а также мобильного приложения с личным кабинетом.

На данный момент в состав ЕКП входят следующие приложения: платежное, транспортное, идентификационное и электронная подпись. Р

анее Gazeta.SPb сообщала, что сто тысяч человек решили оформить Единую карту петербуржца. Владельцы карт наиболее активно используют банковские функции и транспортное приложение. Помимо этого, карта предъявляется для получения скидок в магазинах, театрах, музеях и кинотеатрах.