Эмоции оказывают влияние на физическое состояние человека

Перинатальный психолог и консультант по психосоматике Наталья Брага рассказала о том, как психологическое здоровье отражается на болезнях человека.

Психолог сообщила, что эмоции могут как обострить уже имеющееся заболевание, так и спровоцировать появление нового. По мнению специалиста, психологическое состояние отчетливо отражается на физическом, пишет издание «Дни.ру».

Немецкий онколог Райк Хамер отмечает, что каждый орган связан со определенным отделом головного мозга. Когда в жизни человека случается психологический шок, сигнал идет в обозначенный отдел мозга. Этим могут быть вызваны изменения, происходящие с органами.

Самым опасным действием, по мнению ученого, является подавление тревожности, так как в длительной перспективе оно может перейти на физический уровень.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые назвали неожиданный напиток, повреждающий зубную эмаль.