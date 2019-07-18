Эмоции оказывают влияние на физическое состояние человека

Опаснее всего - подавлять тревожность. Фото: Pixabay
Опаснее всего - подавлять тревожность. Фото: Pixabay

Перинатальный психолог и консультант по психосоматике Наталья Брага рассказала о том, как психологическое здоровье отражается на болезнях человека.

Психолог сообщила, что эмоции могут как обострить уже имеющееся заболевание, так и спровоцировать появление нового. По мнению специалиста, психологическое состояние отчетливо отражается на физическом, пишет издание «Дни.ру».

Немецкий онколог Райк Хамер отмечает, что каждый орган связан со определенным отделом головного мозга. Когда в жизни человека случается психологический шок, сигнал идет в обозначенный отдел мозга. Этим могут быть вызваны изменения, происходящие с органами.

Самым опасным действием, по мнению ученого, является подавление тревожности, так как в длительной перспективе оно может перейти на физический уровень.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые назвали неожиданный напиток, повреждающий зубную эмаль.

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