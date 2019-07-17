Ученые назвали неожиданный напиток, повреждающий зубную эмаль

Больше всего зубы повреждает чай из гибискуса. Фото: Pixabay

Больше всего зубы повреждает чай из гибискуса. Фото: Pixabay

Профессор из Бернского университета Адриан Люсси провел исследование, изучив воздействие более 100 видов напитков на зубную эмаль.

Оказалось, что наибольшим потенциалом к понижению твердости зубной эмали является чай из гибискуса, передает результаты эксперимента швейцарское издание Tages-Anzeiger.

В ходе эксперимента ученый подвергал воздействию на протяжении двух минут зубы, которые собрали стоматологи, различных напитков, продуктов питания и медикаментов.

Оказалось, что light-версии популярных газированных напитков наносят больший вред, чем оригинальные. Кроме того, на зубную эмаль сильно воздействует алкоголь и медикаменты. При этом, энергетические напитки имеют менее разрушительную силу.

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